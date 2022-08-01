Шредер: Идея возвращения Украиной Крыма военным путем абсурдна
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал войну в Украине "ошибкой российского правительства", но подчеркнул, что для урегулирования нужны уступки обеих сторон. Об этом бывший канцлер сказал в интервью Stern и RTL/ntv.
"Если вы посмотрите на действительно актуальные проблемы, они решаемы. Во-первых, Крым: идея о том, что президент Украины Зеленский забирает Крым военным путем, абсурдна", - сказал Шредер, отметив, что "за исключением татарского меньшинства этот регион является российским".
"Кто всерьез верит, что российский президент может когда-нибудь снова отказаться от Крыма?", - отметил он.
По мнению экс-канцлера, решение вопроса Крыма требует времени, "возможно, не 99 лет, как в Гонконге, но в следующем поколении".
"Во-вторых, членство Украины в НАТО. К счастью, кто помешал этому на саммите НАТО в 2008 году? Ангела Меркель и Франк Вальтер Штайнмайер. Это было мудрое решение, и даже господин Зеленский сказал, что есть альтернатива, например, вооруженный нейтралитет Украины без членства в НАТО, как Австрия", - сказал Шредер.
Урегулирование ситуации вокруг Донбасса в его глазах выглядит более сложным.