Шредер: Идея возвращения Украиной Крыма военным путем абсурдна

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал войну в Украине "ошибкой российского правительства", но подчеркнул, что для урегулирования нужны уступки обеих сторон. Об этом бывший канцлер сказал в интервью Stern и RTL/ntv.

"Если вы посмотрите на действительно актуальные проблемы, они решаемы. Во-первых, Крым: идея о том, что президент Украины Зеленский забирает Крым военным путем, абсурдна", - сказал Шредер, отметив, что "за исключением татарского меньшинства этот регион является российским".

"Кто всерьез верит, что российский президент может когда-нибудь снова отказаться от Крыма?", - отметил он.