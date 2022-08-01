Трагедия в детском саду в Китае: погибли дети

В китайской провинции Цзянси неизвестный с ножом ворвался в детский сад. Минимум трое детей были убиты, шестерых отвезли в больницу. Об этом сообщил журнал Sixth Tone со ссылкой на местную полицию.

Неизвестный напал на детей в частном детском саду в округе Аньфу. Это произошло в 10:22 по местному времени.

Полиция идентифицировала нападавшего, им оказался 48-летний мужчина, во время нападения он был «в фуражке и маске, вооружен оружием», имя не сообщается. По информации властей, он скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.

Пострадавшие дети были доставлены в больницу, им оказали помощь.