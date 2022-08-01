Азербайджан: Будет обеспечена территориальная целостность. Армения нарушила Трехстороннее соглашение главное на этот час
Члены незаконных армянских вооруженных формирований, дислоцированных на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района, в результате наш военнослужащий, солдат Кязымов Анар Рустам оглу стал шехидом.
Как сообщает МИД Азербайджана, азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что Армения не выполняет взятые на себя обязательства в Трехстороннем соглашении от 10 ноября 2020 года, и незаконные армянские вооруженные отряды до сих пор не выведены с территории Азербайджана.
«Произошедший 3 августа кровавый инцидент еще раз демонстрирует, что Армения грубо нарушает Трехстороннее соглашение, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также является показателем неуважения Армении к усилиям международных посредников.
Вся ответственность за инцидент на территории Азербайджана лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое до сих пор не выводит свои незаконные вооруженные формирования с территории соседнего государства.
Будут и впредь приниматься все необходимые меры для обеспечения безопасности территорий и целостности границ Азербайджана», - говорится в заявлении.