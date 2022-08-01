Члены незаконных армянских вооруженных формирований, дислоцированных на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района, в результате наш военнослужащий, солдат Кязымов Анар Рустам оглу стал шехидом.

Как сообщает МИД Азербайджана, азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что Армения не выполняет взятые на себя обязательства в Трехстороннем соглашении от 10 ноября 2020 года, и незаконные армянские вооруженные отряды до сих пор не выведены с территории Азербайджана.