Сахиль Бабаев о единовременной выплате инвалидам Первой Карабахской войны
«Единовременной выплатой уже охвачено 11 тысяч инвалидов Первой Карабахской войны». Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
По его словам, механизм предоставления единовременной выплаты инвалидам Первой Карабахской войны разработан на основе принципов гуманизма и более широкого охвата программой соцобеспечения.
«Единовременная выплата предоставляется не только тем, кто в настоящее время имеет статус инвалида Первой Карабахской войны, но и впоследствии выздоровевшим, прошедшим реабилитацию и не имеющим в настоящее время степени инвалидности», - сказал С.Бабаев.
Глава ведомства подчеркнул, что в случае смерти инвалида Первой Карабахской войны предусматривается предоставление этой выплаты его наследникам.
«Эту единовременную выплату получат и те, кто ранее получал выплату в меньшем размере», - подытожил министр.