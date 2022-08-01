Сахиль Бабаев о единовременной выплате инвалидам Первой Карабахской войны

«Единовременной выплатой уже охвачено 11 тысяч инвалидов Первой Карабахской войны». Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, механизм предоставления единовременной выплаты инвалидам Первой Карабахской войны разработан на основе принципов гуманизма и более широкого охвата программой соцобеспечения.

«Единовременная выплата предоставляется не только тем, кто в настоящее время имеет статус инвалида Первой Карабахской войны, но и впоследствии выздоровевшим, прошедшим реабилитацию и не имеющим в настоящее время степени инвалидности», - сказал С.Бабаев.

Глава ведомства подчеркнул, что в случае смерти инвалида Первой Карабахской войны предусматривается предоставление этой выплаты его наследникам.

«Эту единовременную выплату получат и те, кто ранее получал выплату в меньшем размере», - подытожил министр.