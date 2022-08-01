В Украину в рамках проекта «Армия дронов» поступили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye, которые уже сегодня отправятся на передовую. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Fly Eye – это высокотехнологичные беспилотники, которые помогают отслеживать действия противника и изменять военные стратегии. Дроны Fly Eye развивают скорость до 160 километров в час. Их можно запускать с руки. Они совместимы с западными ракетно-артиллерийскими установками, где используется автоматизированная система управления огнем, позволяющая эффективно определять цели.