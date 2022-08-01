Армения спешно выводит своих солдат из Карабаха

Армянские военнослужащие, призванные на военную службу в Армении два года назад и направленные на службу в воинские части, дислоцированные на оккупированных территориях Азербайджана, в срочном порядке увольняются за несколько дней до окончания срока службы.

По словам Абрамяна, воинский призыв из Армении в Карабах последний раз был проведен в июле-августе 2020 года. При этом после 44-дневной войны, зимой 2021 года, призывников из Армении в Карабах больше не отправляли.

«Несмотря на то, что последние группы наших ребят в Карабахе, которые были призваны из Армении 2 года назад, должны были уволиться в течение августа 2022 года, демобилизация, по требованию Азербайджана, похоже, была проведена досрочно», - написал депутат.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что призывники из Армении не будут направляться на службу на территории Азербайджана, находящиеся под контролем российских миротворческих сил. Григорян сообщил, что срок службы последнего из двух предыдущих призывников истекает в августе, и они вернутся после демобилизации. Речь идет о гражданах Армении, проходящих службу в незаконных армянских вооруженных формированиях, которые до сих пор действуют в зоне ответственности российских миротворческих сил.

Вместе с тем Григорян заявил, что незаконные вооруженные формирования под названием «Армия обороны» продолжат действовать и укомплектовываться будут «за счет местных призывников, в том числе проходящих службу по контракту». Это означает, что Армения формально хочет продемонстрировать, что вывела остатки своей армии с территории Азербайджана, а на деле избегает ответственности за вывод незаконных вооруженных формирований, в том числе наемников.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном экономическим итогам 6-го месяца года, затронул вопрос вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, напомнив, что обещания высокопоставленных представителей Минобороны России во время их визита в Баку о скорейшем решении проблемы до конца июня не выполнены.