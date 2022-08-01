В России заявили о «бесповоротном завершении эпохи сотрудничества» с Западом

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что эпоха конструктивного взаимодействия России с западными странами бесповоротно завершена вне зависимости от исхода «спецоперации» в Украине. Об этом говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина, опубликованной на сайте журнала «Международная жизнь».

«Независимо от продолжительности и исхода СВО («специальной военной операции»), уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», - пишет Дробинин в своей статье.

Он полагает, что СВО «стала вехой на пути к новому миропорядку, новой расстановке сил на международной арене».

Представитель МИД РФ считает, что «России пора вернуться к самой себе». «Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет», - подчеркивает российский дипломат.