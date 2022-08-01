В Кремле работает мощная агентура Украины

В тылу войск РФ и внутри центров принятия решений в Москве действует украинская агентура. Многие украинцы за годы жизни в России успели сделать там серьезную карьеру на государственной службе. Обстановка позволяет «очень легко» проводить работу с противником. Шпионы были внедрены еще в 2015 году. Именно агенты проинформировали Киев о том, что полномасштабное нападение на Украину готовилось на 15 февраля, но решением президента Путина было перенесено на 24 февраля. Об этом, как пишут украинские СМИ, заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В комментарии The Telegraph он рассказал о том, что как в тылу российской армии, так и в самих центрах принятия решений есть украинские агенты: «Сложившаяся ситуация упрощает работу с противником. Лондон помогает в охоте на российских шпионов, которые интересуются военной помощью, получаемой Украиной с Запада».