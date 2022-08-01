В среду, 3 августа, между Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и посольством Франции в Баку состоялось мероприятие в поддержку гуманитарной деятельности по разминированию азербайджанских земель.

На мероприятии, состоявшемся в Горадизском региональном центре ANAMA, Францией было подарено 130 детекторов мин. На презентации с речью выступили председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов и посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

Рассказывая о деятельности агентства, Вугар Сулейманов отметил, что детекторы, предоставленные посольством, внесут вклад в деятельность по очистке мин и неразорвавшихся боеприпасов, осуществляемую в Азербайджане.