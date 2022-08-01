Россия запустит на орбиту спутник для Ирана

С казахстанского космодрома Байконур в космос отправится ракета-носитель "Союз", которая выведет на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", созданный Россией по заказу Ирана, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"На 9 августа 2022 года с космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которым предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" по заказу Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Хайям" разработан и изготовлен на предприятиях, входящих в подразделения "Роскосмоса".