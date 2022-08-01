В рамках проекта реконструкции инфраструктуры электроснабжения в регионах ОАО «Азеришыг» приступило к работе в селах Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Арабгардашбейли Нефтчалинского района.

В пресс-службе ОАО рассказали, что электросеть в этих населенных пунктах, как помнят старожилы, была проложена в середине прошлого века, в 1961 году и, разумеется, давно отжила свой срок. Пришедшая в негодность инфраструктура ухудшила электроснабжение абонентов, происходили аварии на линиях и выходили из строя старые трансформаторы.

По словам Мурада Оруджева, начальника отдела закупок энергии и баланса ОАО «Азеришыг», потери электроэнергии в селах Нефтчалы составляют в некоторых случаях более 35-40 процентов. Это миллионы киловатт электроэнергии. Поэтому в рамках реконструкции электроинфраструктуры в регионах в этих селах были начаты восстановительные работы, а в Нефтчалу отправлены грузовые автомобили с необходимыми материалами.