«Азеришыг» обновляет электросети в Нефтчале: им более 60 лет фото; видео
В рамках проекта реконструкции инфраструктуры электроснабжения в регионах ОАО «Азеришыг» приступило к работе в селах Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Арабгардашбейли Нефтчалинского района.
В пресс-службе ОАО рассказали, что электросеть в этих населенных пунктах, как помнят старожилы, была проложена в середине прошлого века, в 1961 году и, разумеется, давно отжила свой срок. Пришедшая в негодность инфраструктура ухудшила электроснабжение абонентов, происходили аварии на линиях и выходили из строя старые трансформаторы.
По словам Мурада Оруджева, начальника отдела закупок энергии и баланса ОАО «Азеришыг», потери электроэнергии в селах Нефтчалы составляют в некоторых случаях более 35-40 процентов. Это миллионы киловатт электроэнергии. Поэтому в рамках реконструкции электроинфраструктуры в регионах в этих селах были начаты восстановительные работы, а в Нефтчалу отправлены грузовые автомобили с необходимыми материалами.
После завершения работ по реконструкции сети абоненты в селах Гарагашлы, Бешталы, Джанган и Арабгардашбейли будут обеспечены качественной, стабильной и бесперебойной электроэнергией. Помимо этих сел, реконструкция электросети в ближайшее время начнется в селах Маяк-1, Гырмызы Шафаг и Еникенд.
В ОАО отметили, что в начале года «Азеришыг» утвердил инвестиционный проект, предусматривающий полную реконструкцию электросетей не менее 100 сел в регионах Азербайджана. В рамках этого проекта на сегодняшний день обновлена электросеть в десятках сел страны.