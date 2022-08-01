Итальянский прокурор пришел к Чубайсу: отравление?

В Италии бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс, которого госпитализировали в воскресенье, встретился с прокурором в больнице. Об этом написала итальянская газета L'Unione Sarda.

Несмотря на заявления о том, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию больницы Mater Olbia на острове Сардиния с диагнозом синдром Гийена-Барре, итальянские спецслужбы не могут исключать версию с отравлением.

Анализы бывшего спецпредставителя президента РФ пока не пришли, так как они были отправлены в город Парма. С Чубайсом разговаривал местный прокурор Грегорио Капассо.

При этом журналистка Ксения Собчак со ссылкой на жену политика Чубайса Авдотью Смирнову пишет, что Чубайсу «окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена-Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Некоторые СМИ списывают это на коронавирус, однако он переболел им два года назад, а последнюю прививку сделал полгода назад».