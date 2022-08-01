Впервые за 10 лет: Австралия решила усилить армию
Впервые за десять лет Австралия проверит боеготовность вооруженных сил, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
По его словам, проверка нужна для «защиты нации и предотвращения конфликтов», а также на фоне «ухудшающейся обстановки в плане безопасности». Он отметил, что предстающий смотр подготовит страну «к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку и обеспечит соответствие оборонных возможностей и структуры вооруженных сил поставленным целям, их доступность и максимальный доход от инвестиций».