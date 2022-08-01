Посол Украины: гуманитарная помощь из Азербайджана – не простая формальность

«За эти месяцы в Украине десятки тысяч человек воспользовались гуманитарной помощью, предоставленной Азербайджаном. Выражаю признательность за это». Об этом в интервью Report заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, комментируя поставки 101 тонны гуманитарной помощи из Азербайджана в Украину.

Он отметил, что сегодня география гуманитарной помощи, оказываемой Украине, расширяется.

«Сегодня Исполнительная власть Баку и Гянджи отправляет в Украину более 100 тонн гуманитарной помощи. Этот шаг, наряду с расширением связей между двумя государствами, также демонстрирует дружбу между нашими странами и народами. Эта дружба искренняя, и помощь отправляется не ради простой формальности, а от души. Вот этим и ценна эта помощь», - сказал Каневский.