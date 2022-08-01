Дома будут управляться силой мысли

Компания Xiaomi планирует разработать систему «умный дом», которая будет управляться силой мысли. Об этом представители компании заявили при подведении итогов своего онлайн-хакатона.

Лучшим проектом хакатона (соревнования разработчиков – ред.) стал проект MiGu для управления «умным» домом силой мысли. Проект состоял из нескольких частей: приложения с искусственным интеллектом и датчиков, которые считывают мозговую активность «хозяина».

Как говорят разработчики, устройство будет получать примерную электроэнцефалограмму ЭЭГ человека, после чего искусственный интеллект MiGu будет распознавать разные параметры ЭЭГ, которые создает мозг в различных ситуациях. Потенциально это позволит управлять электроникой в доме и даже управлять машинами, если MiGu будут использовать водители.

Пока неизвестно, когда появится устройство и будет запущено его серийное производство.