Сколько недополучила Россия от продажи нефти и газа?
Объем дополнительных нефтегазовых доходов государственной казны оказался ниже ожиданий на 74,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина России.
Министерство финансов России рассчитывало, что в июле бюджет страны получит 259,1 млрд рублей, однако результат оказался почти на 30% хуже.
Согласно данным, это связано с падением цен на российский сорт нефти Urals. В июле средняя цена российского сорта нефти Urals упала до $78,41 за баррель, что на 10,1% ниже, чем в июне. Вместе с тем «Газпром» c конца июля сократил поставки газа по «Северному потоку» до уровня не выше 20% от его пропускной способности - не более 33 млн куб. м ежесуточно при плановом объеме в 167 млн.