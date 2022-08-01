На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе столицы женщина бросилась в море с целью самоубийства.

Как заявили haqqin.az в ведомстве, привлеченные к месту происшествия силы спасателей водолазной поисковой группы «Бакинский бульвар» службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах вытащили из воды 31-летнюю С.Агакишиеву и передали по назначению.