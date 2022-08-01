Орбан после встречи с Трампом: мы заинтересованы в сильном США

Экс-президент США Дональд Трамп является важным союзником в борьбе за мир в Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, размещенном 3 августа в социальной сети.

Венгерский премьер отметил, что он вместе с Трампом является приверженцем борьбы с нелегальной миграцией, низких налогов и мира. «Однако мир могут установить только сильные лидеры, поэтому мы здесь, по соседству с Украиной, заинтересованы в том, чтобы США были сильными», - отметил Орбан.

Он считает, что Венгрия хорошо знает Трампа, который уважает и ценит жителей страны.