Лига чемпионов: «Карабах» против «Ференцвароша», Гурбанов против Черчесова

Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между сильнейшими клубами Азербайджана и Венгрии – « Карабах ом» и «Ференцварошем».

Противостояние « Карабах а» и «Ференцвароша» также рассматривают как дуэль двух главных тренеров – Гурбана Гурбанова и Станислава Черчесова. Российский специалист до «Ференцвароша» становился чемпионом Польши с «Легией», вывел московское «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы, а сборную России - в четвертьфинал ЧМ-2018. Зато Гурбан Гурбанов может похвастаться выступлением на групповой стадии Лиги чемпионов, чего в карьере Черчесова-тренера не было, и девятью подряд выходами в групповой раунд еврокубков.

Судить встречу будет бригада арбитров из Швеции во главе с Андреасом Экбергом. На сегодняшней игре также будет VAR (видеоассистент рефери). Важная миссия доверена нидерландцу Йохему Кампуису.

Ответный матч между командами состоится 9 августа в Будапеште. Победитель этой пары в раунде плей-офф сыграет с сильнейшим в противостоянии «Шериф» (Молдова) – «Виктория» (Чехия). Вчера в первой игре, состоявшейся в Тирасполе, хозяева проиграли со счетом 1:2.

Неудачник пары «Карабах» - «Ференцварош» отправится в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с сильнейшим в играх 3-го квалификационного раунда этого турнира с участием «Шэмрок Роверс» (Ирландия) и «Шкупи» (Северная Македония).

Напомним, что на первых двух стадиях «Карабах» прошел польский «Лех» (0:1, 5:1) и швейцарский «Цюрих» (3:2, 2:2). «Ференцварош» одолел казахстанский «Тобол» (0:0, 5:1) и словацкий «Слован» (1:2, 4:1).

Ранее «Карабах» никогда не играл в еврокубках с венгерскими клубами, а «Ференцварош» - с азербайджанскими. Всего же жребий трижды сводил клубы из Азербайджана и Венгрии. Дважды дальше проходили венгры, один раз – представители Азербайджана.