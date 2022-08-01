Швейцария поддержала санкции Евросоюза против России
Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России, сообщает швейцарское правительство Федеральный совет.
"Новые меры касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены. Активы крупнейшего российского банка - Сбербанка теперь заморожены, и ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги", - говорится в заявлении.