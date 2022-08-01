И британский парламент испугался TikTok

Парламент Великобритании решил закрыть свой аккаунт в основанной в Китае социальной сети TikTok по соображениям безопасности, говорится в совместном заявлении спикера Палаты общин Линдси Холла и лорда-спикера Палаты лордов Джона Макфолла в ответ на запрос депутата Нусрат Гани.

"Спасибо вам за письмо от 28 июля от имени членов обеих палат, в котором обращалось наше внимание на новый аккаунт парламента Соединенного Королевства в TikTok. С нами не консультировались по поводу планов о [запуске] этого пилотного проекта, но за последние дни мы обсудили эту инициативу с чиновниками. Этот аккаунт был попыткой привлечь более молодую аудиторию, которая не всегда активна на наших существующих платформах в социальных сетях, несмотря на работу парламента. Тем не менее в свете вашей реакции и выраженной озабоченности мы решили, что аккаунт должен быть немедленно закрыт", - сказано в заявлении, опубликованном Гани в Twitter.

Она назвала это решение "победой здравого смысла" и поблагодарила спикеров обеих палат за "борьбу за ценности и защиту данных".