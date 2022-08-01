МЧС провело мероприятия в ряде районов фото
Государственная противопожарная служба МЧС провела серию просветительских мероприятий на тему «Меры пожарной безопасности в летнее время» на открытом воздухе на зерновых и лесных массивах, расположенных в Шемахинском Гебалинском, Гейчайском, Геранбойском, Евлахском, Гейгельском, Агстафинском, Агдашском и Астаринском районах.
В образовательных мероприятиях приняли участие представители профильных учреждений данных районов, предприниматели и работники лесных хозяйств.
В мероприятиях, помимо общих мер пожарной безопасности в летний период, подчеркивается важность соблюдения правил пожарной безопасности при сборе, транспортировке, хранении и переработке зерна и технических растений, а также важность прокладки противопожарных полос. При этом доведены до внимания требования по обеспечению сельскохозяйственной техники первичными средствами пожаротушения, созданию условий для забора средствами пожаротушения воды из естественных водоемов.
На мероприятиях также была представлена информация о требованиях пожарной безопасности в лесных массивах. При этом подчеркнута необходимость очистки лесных массивов и прилегающих территорий, коридоров безопасности высоковольтных воздушных линий электропередач от сухой травы, кустарников и сухостойных деревьев, расширения дорог для свободного движения пожарных машин.
Следует отметить, что ряд мероприятий по указанной тематике проводится и в других регионах.