Государственная противопожарная служба МЧС провела серию просветительских мероприятий на тему «Меры пожарной безопасности в летнее время» на открытом воздухе на зерновых и лесных массивах, расположенных в Шемахинском Гебалинском, Гейчайском, Геранбойском, Евлахском, Гейгельском, Агстафинском, Агдашском и Астаринском районах.

В образовательных мероприятиях приняли участие представители профильных учреждений данных районов, предприниматели и работники лесных хозяйств.

В мероприятиях, помимо общих мер пожарной безопасности в летний период, подчеркивается важность соблюдения правил пожарной безопасности при сборе, транспортировке, хранении и переработке зерна и технических растений, а также важность прокладки противопожарных полос. При этом доведены до внимания требования по обеспечению сельскохозяйственной техники первичными средствами пожаротушения, созданию условий для забора средствами пожаротушения воды из естественных водоемов.