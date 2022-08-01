Офис Зеленского: Шредер - известный глашатай и голос при царском дворе

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин открыт к переговорам с Украиной. Такие высказывания могут быть расценены как приглашение к капитуляции. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Одной рукой Россия повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой - приглашает к капитуляции. Шредер - известный глашатай империи и голос при царском дворе. Если Москва хочет диалога, мяч на ее поле", - говорится в сообщении.

По его словам, переговоры могут быть только после прекращения огня и отвода войск из Украины.