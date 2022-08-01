Офис Зеленского: Шредер - известный глашатай и голос при царском дворе
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин открыт к переговорам с Украиной. Такие высказывания могут быть расценены как приглашение к капитуляции. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.
"Одной рукой Россия повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой - приглашает к капитуляции. Шредер - известный глашатай империи и голос при царском дворе. Если Москва хочет диалога, мяч на ее поле", - говорится в сообщении.
По его словам, переговоры могут быть только после прекращения огня и отвода войск из Украины.
Однією рукою 🇷🇺 підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою – запрошує до капітуляції. Шредер — знаний глашатай імперії й голос при ru-царському дворі. Якщо Москва хоче діалогу — м'яч на її полі. Спочатку — припинення вогню й відведення військ, потім — конструктив pic.twitter.com/0ud0CxNUVh— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 3, 2022