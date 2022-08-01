Коронавирус в Азербайджане: и вновь свыше 500 новых больных

В Азербайджане выявлено еще 512 случаев заражения коронавирусом, 399 человек вылечились, никто не скончался. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 799 983 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 787 479 человек вылечились, 9 752 скончались, число активных больных – 2 752.

За прошедшие сутки проведено 3 760 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 055 265 тестов.