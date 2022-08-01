Лауренциу Регекампф о матче с «Рапидом»: «Хочу, чтобы «Нефтчи» сыграл завтра как с «Арисом»

«Завтра для нас очень важная игра, - говорит румынский специалист. - Постараемся показать хорошую игру и сделать задел для выхода в плей-офф. Попытаемся завтра выиграть. Знаем, что будет сложно. Соперник очень силен. Но я верю в свою команду и в атмосферу на стадионе. И верю, что завтра наши игроки покажут хороший футбол.

У нас очень сложный соперник. «Рапид» играет в сильном турнире – чемпионате Австрии. Это будет нелегкая игра. Но мы очень хорошо подготовились. Надеюсь, что ребята покажут такое же желание и жажду победы, как и в матче с «Арисом». Мы очень мотивированы. Хотим сохранить тот уровень борьбы, который был в матче с киприотами. Верим, что после 90 минут игры победителями будем мы.

Мерт Челик? Он только вчера присоединился к нам. Добро пожаловать! Мерт - футболист хорошего уровня. Место в стартовом составе он должен завоевать в конкуренции. Ему нужно время для адаптации, потому что в команде новый главный тренер, новые игроки. Нам нужен был футболист в оборону.

Будут ли еще трансферы? Мы сейчас полностью сконцентрированы на завтрашней игре. Но если сможем привезти игрока, который нас усилит, то мы это сделаем.

Будут ли в «Нефтчи» румынские игроки? Если будет футболист из Румынии, который нас усилит и будет соответствовать нашему бюджету, то мы его привезем. Мы приглашаем игроков не по национальности, а согласно позициям, которые нам надо усилить, и ориентируясь на наш бюджет. То есть игрок должен подойти нам всесторонне».