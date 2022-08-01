В Баку появилась «Община Западного Азербайджана»

Состоялось общее заседание Общественного объединения «Общество беженцев Азербайджана». Об этом haqqin.az сообщили в организации.

В повестку заседания были включены вопросы, касающиеся преобразования (реорганизации) Общественного объединения «Общество беженцев Азербайджана» в некоммерческую организацию под названием «Община Западного Азербайджана», утверждения устава новой организации, избрания членов и председателей правления, Наблюдательного совета и контрольно-ревизионной комиссии.

По итогам голосования ОО «Общество беженцев Азербайджана» переименовано в некоммерческую организацию под названием «Община Западного Азербайджана».