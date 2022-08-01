Британия выделит еще 3 млрд фунтов Украине

Власти Великобритании сделали важный шаг к выделению еще 3 млрд фунтов на кредитование поставок оружия Украине и послевоенную реконструкцию страны. Британский Sky News сообщил, что главный казначей королевства Надим Захави поддержал предоставление предэкспортного финансирования через госагентство UKEF.

“Считаю крайне важным продолжение поддержки властей Украины всеми доступными средствами. Мы должны продемонстрировать веру в будущее Украины”, - заявил Захави, отвечающий за бюджетную политику Великобритании, на предложение UKEF выделить деньги.

Большая часть - 2,3 млрд фунтов - пойдет на финансирование британского оборонного экспорта в Украину, а кредиты на оставшиеся 700 млн будут выделены британским компаниям, которых Украина пригласит восстанавливать страну после российского вторжения.