Настоящий кризис вокруг Тайваня начнется тогда, когда спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая на острове уже встретилась с президентом, вернется домой. Об этом пишет The Washington Post.

В материале говорится, что воздействие может сказаться "через недели, месяцы, годы". "Темп и интенсивность соперничества между США и Китаем возрастут, навсегда изменив отношения, а Тайвань окажется прямо посередине", - пишет издание.

Ожидается, что реакция Пекина на визит Пелоси будет поэтапной и не только в военной сфере. "Это может навсегда изменить американо-китайские отношения и подвергнуть Тайвань долгосрочным страданиям",- говорится в материале.

Ближайшее возмездие Пекина, скорее всего, будет направлено против экономики и общества Тайваня. В долгосрочной перспективе Пекин, скорее всего, воспользуется визитом Пелоси как поводом для внесения изменений в свою военную позицию по Тайваню, что расширит военное превосходство Китая в Тайваньском проливе, отмечает издание.