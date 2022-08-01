Крупнейшая в Европе АЭС «полностью вышла из-под контроля»
Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция (АЭС), находящаяся на захваченной российскими войсками территории, "полностью вышла из-под контроля", ситуация "очень напряженная", заявил в интервью Associated Press гендиректор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"На станции были нарушены все принципы ядерной безопасности. То, что поставлено на карту, чрезвычайно серьезно и опасно", - подчеркнул Гросси.
Он указал, что была нарушена физическая неприкосновенность станции, напомнив об обстрелах в начале войны, когда АЭС была захвачена российскими войсками. По словам Гросси, на станции возникла "парадоксальная ситуация", когда АЭС контролируется Россией, но украинский персонал продолжает руководить ее работой, что приводит к неизбежной напряженности.
Глава МАГАТЭ заявил, что у агентства нет уверенности, что АЭС получает все, что ей необходимо, поскольку нарушены цепочки поставок оборудования и запасных частей. "Для предотвращения ядерной аварии" МАГАТЭ необходимо провести инспекцию на АЭС, чтобы гарантировать, что ядерный материал находится под защитой, призвал Гросси. "И именно поэтому я с самого первого дня настаивал на том, чтобы мы могли поехать туда, чтобы провести эту оценку безопасности и охраны, выполнить ремонт и оказать помощь, как мы уже делали это в Чернобыле", - заявил он, призвав Россию и Украину к сотрудничеству.