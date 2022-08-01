19:10

Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с контртеррористической операцией «Возмездие» Азербайджана в ответ на провокации армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Согласно сообщению военного ведомства, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, 3 августа совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений Азербайджанской армии. В результате провокации погиб военнослужащий Анар Кязымов. Члены армянских незаконных вооруженных формирований, кроме того, предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз горного массива, охватывающего территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и установить там новые боевые позиции. В результате контртеррористической операцией «Возмездие», проведенной подразделениями азербайджанской армии, была взята под контроль высота Гырхгыз, а также установлен контроль над господствующими высотами Сарыбаба и рядом других вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа. В настоящее время подразделениями Азербайджанской армии проводятся инженерные работы по созданию новых позиций и прокладке путей обеспечения, говорится в сообщении Минобороны.