Минобороны: Азербайджанская армия взяла под контроль стратегические высоты обновлено; фото; видео
Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с контртеррористической операцией «Возмездие» Азербайджана в ответ на провокации армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Согласно сообщению военного ведомства, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, 3 августа совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений Азербайджанской армии. В результате провокации погиб военнослужащий Анар Кязымов. Члены армянских незаконных вооруженных формирований, кроме того, предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз горного массива, охватывающего территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и установить там новые боевые позиции.
В результате контртеррористической операцией «Возмездие», проведенной подразделениями азербайджанской армии, была взята под контроль высота Гырхгыз, а также установлен контроль над господствующими высотами Сарыбаба и рядом других вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа. В настоящее время подразделениями Азербайджанской армии проводятся инженерные работы по созданию новых позиций и прокладке путей обеспечения, говорится в сообщении Минобороны.
В рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Юхары Оратаг бывшего Агдеринского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила армянских незаконных вооруженных формирований, а также несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.
Минобороны отмечает, что Азербайджан неоднократно заявлял, что, вопреки Трехстороннему заявлению, присутстствие вооруженных сил Армении и армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы РФ, является источником опасности. Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда ВС Армении и разоружение армянских незаконных вооруженных формирований является совершенно необходимым.
Министерство обороны Азербайджана заявляет, что, руководствуясь Конституцией Азербайджана, отныне любые террористические действия и провокации, совершаемые на суверенных территориях нашей страны, будут решительно пресекаться, а ответные меры будут еще более сокрушительными.