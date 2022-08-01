Операция «Возмездие»: сепаратисты сообщили о раненых боевиках

️Как уже сообщалось, Азербайджан провел сегодня контртеррористическую операцию «Возмездие» в ответ на провокации армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Армянские СМИ пишут, что боевики в Карабахе понесли потери. Сообщается об убитых и раненых. Один из раненых сепаратистов в крайне тяжелом состоянии, второй - в тяжелом состоянии, состояние остальных 12 боевиков - средней тяжести.