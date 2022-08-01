Азербайджан занимает 2-е место на шахматной Олимпиаде в Индии

В индийском Ченнае продолжается шахматная Олимпиада. Сегодня были сыграны партии 6-го тура.

Мужская сборная Азербайджана, которая пока выступает неудачно, сегодня играла со Словакией и победила со счетом 3:1. Шахрияр Мамедъяров, Гадир Гусейнов и Ниджат Абасов свои партии выиграли, а Васиф Дурарбейли проиграл.

В первых пяти турах наши шахматисты обыграли Алжир (4:0), Филиппины (3:1), Аргентину (3:1), но затем сыграли вничью с Турцией (2:2) и неожиданно проиграли Кубе (1,5:2,5). После 6 туров у сборной Азербайджана 9 очков, она занимает 19-е место.

Женская сборная Азербайджана выступает гораздо удачнее. Сегодня она одолела Казахстан – 3:1. Свои поединки выиграли Гюльнар Мамедова и Ульвия Фаталиева. А Гюнай Мамедзаде и Говхар Бейдуллаева сыграли вничью с более рейтинговыми соперницами.

Ранее наши шахматистки обыграли ОАЭ (4:0), Финляндию (4:0), Грецию (2,5:1,5), Израиль (3:1) и сыграли вничью с Украиной. С 11 очками азербайджанские девушки занимают 2-е место, уступая только Индии, у которой 12 очков.