«Большая семерка» обвиняет Россию

Страны «Большой семерки» обвинили Россию в попытках использовать свой энергетический экспорт «в качестве оружия» и пообещали работать над тем, чтобы Москва не «эксплуатировала» свою позицию производителя энергоносителей «для получения выгоды от своей агрессии за счет уязвимых стран».

В заявлении «Большой семерки», которое приводит «Голос Америки», говорится, что Россия нарушила международное право, вторгнувшись в Украину. «Семерка» потребовала «положить конец этой преднамеренной войне, немедленно и безусловно прекратить все враждебные действия».

«Мы также осуждаем попытки России использовать свой энергетический экспорт в качестве оружия и использовать энергию в качестве инструмента геополитического принуждения. Россия, таким образом, не является надежным поставщиком энергии», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

«Мы будем действовать солидарно и в тесной координации, чтобы смягчить воздействие перебоев в поставках на экономику и граждан во всем мире и в наших странах, особенно для защиты уязвимых групп населения», – отмечается в документе.