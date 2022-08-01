Во Франции произошел взрыв на военном заводе

Несколько человек получили ранения в результате взрыва, произошедшего на военном заводе по производству взрывчатых веществ в Бержераке на юго-западе Франции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

В заявлении префектуры региона Дордонь говорится, что восемь человек получили ранения, в том числе один из них получил травму, «опасную для жизни». После взрыва начался пожар, но власти заявили, что ситуация находится под контролем, и что взрыв не имел последствий за периметром объекта.

Завод производит взрывчатые вещества и ракетное топливо, а также взрывчатые вещества для гражданского использования.

По словам мэра Бержерака Джонатана Прлоуда, власти пока не знают, что стало причиной взрыва. На месте происшествия работают экстренные службы.