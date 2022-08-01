В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и возникшую напряженность на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром 3 августа состоялся телефонный разговор, сообщили в МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов довел до внимания собеседника тот факт, что в последние дни Арменией были совершены провокации как в приграничных районах двух государств, так и на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. 3 августа в результате интенсивного обстрела позиций подразделений азербайджанской армии в направлении Лачинского района членами армянских незаконных вооруженных формирований погиб военнослужащий азербайджанской армии.

Глава МИД подчеркнул, что ВС Азербайджана принимают адекватные ответные меры на военные провокации на своей суверенной территории.

Джейхун Байрамов отметил, что эти провокации представляют собой грубое нарушение трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также заявлений между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля и подрывают усилия по посредничеству.

Байрамов отметил, что вопреки обязательствам, вытекающим из Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, до сих пор вооруженные силы Армении и армянские незаконные вооруженные отряды не были полностью выведены с азербайджанских территорий, что недопустимо. Было отмечено, что невыполнение Арменией взятых на себя обязательств является основной причиной напряженности в регионе.