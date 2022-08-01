Китайский Huawei остановил продажи в России

Китайский производитель компьютерной техники и смартфонов Huawei с 1 августа остановил продажи в своем интернет-магазине Huawei VMALL и одноименном мобильном приложении. Об этом со ссылкой на официальное объявление компании сообщили российские СМИ.

В компании заверили, что обеспечат гарантийный ремонт уже купленной техники.

Huawei - крупнейший поставщик электронной техники в Россию. В марте он прекратил найм российских сотрудников и поставки товара офлайн, опасаясь вторичных санкций в свой адрес.