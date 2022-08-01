В Украине ликвидировали командира «ДНР» Ольгу «Корсу»
Вооруженные силы Украины ликвидировали командира реактивного артиллерийского дивизиона сепаратистов Донбасса Ольгу Качуру, известную также под позывным «Корса». Об этом сообщает Стратком армии Украины в своем Telegram-канале в среду, 3 августа.
«Ликвидирована предательница народа Украины. Та самая «Корса» (Качура Ольга Сергеевна) - псевдополковник армии «линиры», командир реактивного артиллерийского дивизиона», – говорится в сообщении.
Ольга Качура до 2014 года служила в милиции Горловки (город в Донецкой области Украины. С апреля 2014 года под контролем сепаратистов Донбасса). Перешла на сторону РФ и присоединилась к формированиям Игоря Безлера. В СБУ ранее сообщали, что Качура руководила дивизионом «Градов» вблизи населенных пунктов Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области, что привело к массовой гибели людей. В январе этого года украинский суд заочно приговорил Качуру к 12 годам тюрьмы и объявил в розыск.