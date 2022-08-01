Будет то, чего нет в магазинах: в России появятся аналоги советской «Березки»

В России откроют магазины беспошлинной торговли, купить товары в них смогут только дипломаты, сотрудники международных организаций и члены их семей. Такие магазины Duty Free откроются в Москве и Петербурге. На документ, опубликованный на Официальном портале правовой информации, обратила внимание «Парламентская газета». Постановление вступит в силу 27 августа.

В информации под заголовком «В России появятся магазины, недоступные для простых граждан», говорится, что приобрести товары можно будет за рубли, доллары или евро при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение.

Ассортимент магазинов для дипломатов будет определен их владельцами, однако уточняется, что речь идет только о розничной торговле продукцией, подпадающей под таможенную процедуру беспошлинной торговли, — спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы.

Владельцем сети станет российская компания, которую откроет МИД совместно с соучредителем, выбранным по итогам открытого конкурса, а контролировать магазины будут таможенники.

Издание провело аналогию - в СССР была сеть фирменных магазинов «Березка», где продавали продукты, одежду, технику за иностранную валюту, но не только дипломатам, но и зарубежным специалистам, а за сертификаты, бонны — советским загранработникам, включая военных и переводчиков, морякам загранплавания.