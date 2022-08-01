Евросоюз обратился к Азербайджану и Армении

Евросоюз призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

"Евросоюз призывает немедленно прекратить боевые действия, которые произошли между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения...", - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что "необходимо добиться деэскалации, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров для поиска согласованных решений".