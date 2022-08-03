Украинский фонд стал партнером производителя Bayraktar

Директор турецкой авиастроительной компании Bayraktar Халук Байрактар и глава украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут подписали в Стамбуле меморандум о дальнейшем партнерстве.

«Отныне не только государство является игроком на международном уровне вооружения страны, но и такие фонды, как наш», - заявил Тарас Чмут, отметив, что возглавляемая им организация намерена оказывать поддержку государству, налаживая поставки в Украину продукции военного назначения.

Все детали будущего взаимодействия стороны пока не раскрывают. Однако в фонде сообщили, что достигнуто согласие по внедрению лучших практик и международных стандартов для развития сотрудничества и привлечения к нему других партнеров.