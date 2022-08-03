Гурбан Гурбанов о матче с «Ференцварошем», разговоре с Черчесовым и контртеррористической операции в Карабахе

«Матч получился очень напряженным, - говорит наставник чемпионов Азербайджана. – Играли против соперника, который хорошо обращается с мячом. В начале матча мы столкнулись с трудностями. Но потом смогли взять игру под свой контроль. Все станет известно после ответного матча. Будем бороться и постараемся по максимуму воспользоваться шансами. Хотел бы выразить огромную благодарность за поддержку нашим потрясающим болельщикам, которые всегда с нами и верят в команду.

VAR отменил наш гол? Пусть все будет справедливо. Если гол забит из офсайда, значит, он должен быть отменен. Мы должны привыкать к этой системе.

Футболисты, которые вышли на поле, сделали все для успеха. Возможно, Кади бы добавил нам определенного качества. Хотелось бы, чтобы в моем распоряжении были все футболисты. Когда больше здоровых игроков, ротацию проводить легче.

Почему мы часто пропускаем первыми? Футболисты играли в такую жару против сильного соперника. То, что мы пропустили первый гол, абсолютно ничего не значит. Это часть футбола. Мы играем против соперников из чемпионатов с рейтингом намного выше нашего. Конечно, мы стараемся играть более надежно. Но даже после пропущенного гола футболисты не падают духом. Поверьте, мои футболисты делают все возможное для нашего успеха. Они прекрасно понимают, за какой клуб выступают. Мы хотим, чтобы наши фанаты всегда оставались довольны нашей игрой.

Думаю, что результат матча справедливый. Голы могли забить как мы, так и соперники. Впереди нас ждут, как минимум, 90 минут ответной встречи. Ход матча показывает, что результат справедливый. В преддверии ответной встречи шансы равны. Мы не думаем о поражении. Но даже поражение не будет концом света для нас. Это Лига чемпионов и здесь играют сильные команды.

Пока не могу сказать, сможет ли Максим Медведев выйти на поле в ответной встрече. У него такая травма, которая не позволяет назвать точные сроки возвращения.

Что мне говорил Черчесов после матча? Он говорил про эпизод с Овусу, когда он слишком сильно, по его мнению, вернул мяч вратарю. Я ответил, что ему не стоит беспокоиться из-за таких эпизодов.

Когда мы выходили на игру, услышали об контртеррористической операции азербайджанской армии. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Такие новости нас расстраивают. На меня они оказывают очень сильное воздействие. Мы обязаны шехидам за то, что сегодня сидим здесь и можем спокойно разговаривать. Они отдали жизни за Родину. После матча футболисты обсуждали последние события. И наши легионеры тоже полностью владеют информацией».