Россия готовит контрнаступление в Херсонской области
Российские войска планируют контрнаступление в Херсонской области. Об этом сообщило 3 августа Оперативное командование Вооруженных сил Украины «Юг».
По данным командования, россияне на юге продолжают вести боевые действия по занятому рубежу обороны.
В сообщении отмечается, что россияне создают «ударную группировку на криворожском направлении, имеют цель не допустить прорыва наших войск, планируют контрнаступательные действия для выхода на административную границу Херсонской области».