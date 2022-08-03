Как это было уже до, в ходе и после Второй Карабахской войны, армянские телеграм-каналы распространили очередную антиазербайджанскую провокацию.

Видимо, памятуя о действиях иранской стороны в относительно недавнем прошлом, армянские диверсанты в сфере социальных сетей решили написать новый антиазербайджанский сценарий. На видео, опубликованном в Сети, говорится, что Иран якобы перебрасывает технику для проведения учений на границе с Азербайджаном.

По нашей же информации, это очередная провокационная дезинформация армянских телеграм-каналов с целью нанести ущерб ирано-азербайджанским отношениям.