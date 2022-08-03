«Азеригаз» о взрыве в жилом доме в Хырдалане

«Возможно, взрыв в жилом доме в Хырдалане произошел из-за утечки газа». Об этом заявил гендиректор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев.

По словам Р.Алиева, по предварительной информации, двое из пострадавших при взрыве в доме в Хырдалане были мастера, которые ремонтировали квартиру. Точная информация будет после завершения расследования, отметил гендиректор.

Он добавил, что подача газа в здание полностью прекращена.

«Соответствующие структуры начнут совместное расследование взрыва. В процесс также будет вовлечено ПО «Азеригаз». После этого общественности будет предоставлена подробная информация», - подчеркнул гендиректор.

Р.Алиев добавил, что владельца квартиры во время взрыва не было дома, в квартире находились мастера. По словам очевидцев, взрыв газа возможен из-за утечки газа.

Гендиректор ПО заметил, что в «Азеригаз» не поступала информация о проведении ремонта в квартире, чтобы приостановить подачу газа.