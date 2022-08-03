Какие фильмы посмотрели в День азербайджанского кино?

2 августа на площадке перед Центром Гейдара Алиева состоялся открытый кинопоказ, посвященный 124-летию со дня создания азербайджанского кино и Дню национального кино Азербайджана. Мероприятие было организовано Министерством культуры Азербайджана при поддержке Центра Гейдара Алиева.

Директор Госфильмфонда, заслуженный деятель Азербайджана Джамиль Гулиев рассказал об истории азербайджанского кино, в частности, о развитии отечественного кинематографа начиная с периода независимости нашей страны. «Наши фильмы становятся лауреатами многих международных фестивалей, сегодня есть талантливые молодые режиссеры, которые реализуют успешные проекты», - сказал Джамиль Гулиев.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что кино играет исключительную роль в развитии общества. «Если мы посмотрим на историю нашего отечественного кинематографа, то увидим, что прошедшие 124 года не прошли даром. На выставке, организованной здесь на площадке, наглядно можно увидеть богатые традиции и прогрессивные достижения азербайджанского кинематографа. Например, азербайджанский фильм «Не так, так эта» занимает 3-е место в мире по техническим параметрам в списке первых цветных фильмов мира», - подчеркнул министр.

Он также рассказал об особом внимании и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева к отечественному кинематографу, продолжении этой традиции президентом Ильхамом Алиевым. «Одна из ярких страниц нашего кинематографа инициатива президента страны о создании Агентства кино Азербайджанской Республики. Уверен, что Агентство кино внесет свой вклад в развитие современного азербайджанского кино и его пропаганду на мировой арене», - отметил Анар Керимов.

Затем зрителям были показаны фильмы «История» (реж. Джейхун Тюрксой), «Тыл» (реж. Гюлай Бабаева), «Большой красный дом» (реж. Лейлаханым Генберли), «Забор» (реж. Гулу Аскеров), а также «Два пути» (реж. Саддам Мехдиев, Мурад Гусейнов) и «Оризуру» (реж. Эльгюн Гулиев и Ниджат Дж.).