Что в настоящее время происходит в районе эскалации в Карабахе?

Как уже сообщалось, армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, 3 августа подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. В результате погиб азербайджанский военнослужащий Анар Кязымов. В ответ Азербайджан предпринял контртеррористическую операцию «Возмездие». В ходе операции армянские боевики в Карабахе понесли серьезные потери. Азербайджанская армия взяла под контроль высоту Гырхгыз, установлен контроль над господствующими высотами Сарыбаба и рядом других. В рамках операции уничтожены несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований, уничтожена и ранена живая сила, несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.

Haqqin.az решил выяснить, что же происходит в настоящее время в районе эскалации.

Как стало известно нам, ситуация на данный момент успокоилась, боевые действия приостановлены, между сторонами идут переговоры.