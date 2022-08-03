Зеленский: «Сначала – Балканы, потом – Тайвань, теперь может быть Кавказ...»

Конфликты в мире возникают из-за неэффективной архитектуры глобальной безопасности. Мир должен выработать такую модель, которая бы гарантировала, что ни одна страна не проявит агрессию против другой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении в среду, 3 августа.

«Сначала – Балканы, потом – Тайвань, теперь может быть Кавказ... Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности», - сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, Украина начала обращать внимание на возникшую проблему еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и часть Донбасса, проигнорировав международное право.

Зеленский считает, что хрупкость стран можно защитить только совместными действиями по всему миру. Для этого необходимо разработать эффективную архитектуру безопасности.