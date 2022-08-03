«Исламский джихад» поставил Израилю условия

Военизированная палестинская организация «Исламский джихад» поставила Израилю условия для снижения напряженности, вызванной арестом израильскими военными главы организации в Самарии Басама ас-Саади, сообщила 3 августа ежедневная газета «Аль-Кудс», выходящая в Палестинской автономии.

Среди требований: предоставить семье ас-Саади сведения о состоянии его здоровья, прекращение действий Армии Израиля на западном берегу Иордана. Наконец, «Исламский джихад» ставит условием освобождение заключенного под административный арест палестинца Халиля Ававда, который 144 дня держит голодовку.

По информации издания, Израиль не торопится с ответом, так как возражает, по крайней мере, против части из требований. Продолжаются контакты между посредниками и «Исламским джихадом».