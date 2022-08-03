Открытие американских ученых: оживили органы свиньи через час после смерти

Эксперимент проводился американскими исследователями, которые сумели частично восстановить функционирование органов свиней через час после того, как у животных остановили сердце. Это может в корне изменить медицину, считают ученые.

Ученые «оживили» органы свиньи спустя час после ее смерти. Открытие, которое эксперты называют прорывным, может спасти много человеческих жизней, так как даст врачам больше времени для пересадки органов или возвращения к жизни тех, кто утонул, задохнулся или перенес инфаркт. Об этом пишет Русская служба BBC.

Объектом эксперимента стали около 100 свиней. Ученые погрузили животных в состояние глубокого сна, а затем остановили их сердца. Эксперимент прошел проверку на соответствие этическим нормам в науке – подопытные свиньи не испытывали боли и страданий перед смертью.

После того как со смерти животных прошел час, их подключили к системе, которая называется OrganEx и в течение шести часов переливали им в кровь восстанавливающий коктейль из различных химических веществ. Доза анестетика для свиней была рассчитана так, чтобы он действовал на протяжении всего эксперимента.

Через шесть часов ученые вскрыли органы свиней, такие как сердце, печень и почки. Результаты вскрытия показали, что органы восстановили некоторые свои функции. Так, в сердце восстановилась электрическая активность, а некоторые клетки сердечной мышечной ткани смогли сокращаться. При этом органы не функционировали так же, как до смерти.

Система OrganEx уже использовалась в эксперименте на мозге свиньи в 2019 году. Система закачивает в мертвое тело синтетическую кровь, которая не сворачивается и может проходить по разрушающимся кровеносным сосудам для доставки кислорода по телу, и коктейль из 13 соединений, которые прерывают химические процессы, приводящие к гибели клеток. К этой своего рода капельнице также прилагается устройство, которое позволяет ритмично перекачивать жидкость по всему телу, имитируя сокращения бьющегося сердца.

Исследователи убеждены, что тот факт, что органы свиньи частично восстановились через час после того, как животное умертвили, является прорывом, способным изменить медицину. Этот метод способен увеличить количество органов, доступных для трансплантации и дать врачам больше времени для спасения жизни.

До сих пор считалось, что гибель клеток необратима, но исследователи из Йельского университета с помощью OrganEx устранили некоторые повреждения в клетках органов животных, которые были мертвы в течение часа.