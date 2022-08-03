В Грузии зарегистрировали рекордное количество компаний россиян

С марта по июнь 2022 года в Грузии зарегистрировано около 6 400 компаний, принадлежащих россиянам. Этот показатель в 7 раз превышает число за весь 2021 год, заявила глава крупной неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Ека Гигаури по итогам исследования, передают российские СМИ.

По ее словам, около 93% зарегистрированных компаний являются индивидуальными предприятиями, что свидетельствует о том, что часть российских граждан переехала в Грузию для бизнес-деятельности.

Гигаури подчеркнула, что всего в Грузии на данный момент зарегистрировано около 13 500 российских компаний. Половина из них появилась в стране после вторжения РФ в Украину.